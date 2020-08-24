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24.08.2020 19:00
Рубрика: Власть

Ставка на диплом

Кабмин делает доступными образовательные кредиты для учащихся
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Образовательные кредиты станут доступнее для студентов. Ставка по ним зафиксирована на уровне трех процентов. На эти условия могут претендовать и те, кто ранее уже получил заем на высшее образование.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на контроле подготовку плана достижения национальных целей. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на контроле подготовку плана достижения национальных целей. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на контроле подготовку плана достижения национальных целей. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

По поручению президента правительство внесло изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. До сих пор, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, условия выдачи такого займа были схожими с потребительским. "Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне трех процентов годовых", - сообщил он.

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С трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. "Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки", - подчеркнул Мишустин. Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода. "Ставка в три процента может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого им надо подать соответствующее заявление в банк", - заметил премьер-министр.

По поручению главы государства также совершенствуется механизм социальных контрактов, призванных помочь людям в трудной жизненной ситуации. Заключив соглашения с социальными службами, они получают государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежные выплаты, необходимые товары. Сегодня в 21 пилотном регионе заключены 58 тысяч таких контрактов.

"Правительство расширяет возможности использования средств социального контракта. Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем. Например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат", - рассказал Мишустин. Также упрощены правила трудоустройства для граждан - они могут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку.

Дополнительные варианты использования государственных субсидий на паллиативную помощь предоставлены их получателям. Им разрешено направлять средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому. Это, рассчитывают в правительстве, позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями.

Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода

На совещании Михаил Мишустин затронул тему подготовки обновленного единого плана и перечня мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, с учетом задач, поставленных президентом на срок до 2030 года. Работу, напомнил глава правительства, необходимо завершить в сжатые сроки. "Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года должен быть наполнен конкретными мероприятиями с понятными результатами и четкими сроками их достижения. Прошу всех вас - моих заместителей - держать эту работу на личном контроле", - обратился Мишустин к вице-премьерам. До 1 сентября, подчеркнул он, необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей. Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе Аналитического центра при правительстве.

Тем временем

Межведомственная рабочая группа по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском утвердила перечень неотложных мер, которые необходимо выполнить в текущем году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании. В группу вошли 32 представителя федеральных органов исполнительной власти, госкорпорации "Росатом" и региона. За две недели найдено необходимое федеральное финансирование для реализации первых задач. "Сейчас на площадке работают специалисты министерства обороны, и благодаря опыту министерства обороны мы можем провести такие сложные работы, как перезатаривание емкостей, которые содержат хлорорганические соединения, наиболее опасные вещества, расположенные на этой зараженной промышленной площадке", - доложила зампред правительства. Специалисты "Росатома" занимаются ликвидацией отходов из цеха ртутного электролиза, а сотрудники МЧС совместно с региональными силами проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей, проживающих в городе. Как заверила Абрамченко, ситуация находится на контроле. "Очень важно еще не допустить попадание опасных веществ в Ангару, и этим тоже занимаемся сейчас непосредственно на площадке", - добавила она.

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