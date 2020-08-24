Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь

Кабинет министров расширил возможности применения субсидий, предоставляемых государством на паллиативную помощь.

"Подписано постановление, которое разрешает использовать государственные средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Это, считает он, позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями.