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24.08.2020 12:39
Рубрика: Власть

Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь

Текст: Владимир Кузьмин

Кабинет министров расширил возможности применения субсидий, предоставляемых государством на паллиативную помощь.

Правительство расширяет возможности использования средств соцконтракта

"Подписано постановление, которое разрешает использовать государственные средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Это, считает он, позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями.

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