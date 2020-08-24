Как при ясном небе вызвать осадки

Виктор Павлович Павлюченко знает, как вызывать дождь. Что подтверждают патенты. Разгонять дождь, особенно в праздники, наука уже научилась. А вот как его вызвать во время засухи? Над проблемой бьются во всем мире. Пока об очевидных успехах не слышно. Павлюченко утверждает, что его метод позволит пролиться влаге даже в Аравийской пустыне. Звучит, мягко говоря, смело и даже фантастично. Как на такое решился известный специалист по космическим лучам, доктор физико-математических наук, завлабораторией знаменитого Физического института РАН, где работали несколько нобелевских лауреатов?

- Как дошел до жизни такой? - смеется ученый. - Помните страшную жару 2010 года? Один из руководителей института вызвал трех завлабов и предложил подумать, чем может помочь наука. Двое сразу отказались, говорят, тема какая-то авантюрная, не хочется ввязываться. А у меня уже были некоторые соображения. Согласился.

Сейчас последняя идея ученого кажется простой, но путь к ней был очень извилистым. Начал с уроков физики... Каждый знает, что пары теплого воздуха от земли поднимаются на высоту, там охлаждаются, конденсируются и в конце концов выпадают осадки.

- Но этот механизм работает далеко не всегда. Нужно, чтобы удачно сошлись относительная влажность воздуха, температура и высота, - говорит Павлюченко. - Сможем искусственно создать именно такие условия, пойдет дождь. Скажем, на улице плюс 30 градусов и влажность 50 процентов. Если поднять этот влажный воздух на высоту, где температура плюс 15, то начнется конденсация. Появятся капли.

Но как поднять воздух? Не в баллоны же закачивать? Ученый предложил подвесить в несколько ярусов гирлянды аэростатов из зачерненного материала. Они будут сильно нагреваться на Солнце и отдавать тепло окружающему воздуху, который устремится вверх, где на каждом последующем ярусе получит дополнительный нагрев. И так до тех пор, пока воздух не достигнет расчетной высоты. Там он уже подготовлен к тому, чтобы вызвать дождь.

Но это условие необходимое, но недостаточное. Нужны еще центры или "зародыши" конденсации - пыль, аэрозоли, пепел, сажа. А лучше, если частички имеют отрицательные заряды. Где их взять? Оказывается, они тут же, под рукой. Ведь между Землей и ионосферой существует разность потенциалов, на высоте два километра она составляет 20 киловольт. Чтобы получить ионы, надо на эту высоту поднять заземленный проводник, который вызывает коронный разряд, также известный из школьного курса. С проводника стекают электроны и прилипают к нейтральным молекулам воздуха. Так появляются ионы, которые и провоцируют дождь.

Красивая идея нашла своих поклонников. Чтобы увидеть дождь даже в пустыне, они решили выделить деньги. Но когда начались первые эксперименты, стало ясно: от идеи до реализации ее в "железе" путь может оказаться очень длинным. И причины сугубо технологические: сложно создать многоярусные, недорогие и надежные подъемники воздуха. Казалось бы, на дожде из ясного неба надо ставить крест, но Павлюченко уже настолько увлекся задачей, что не мог остановиться. Ведь в его распоряжении оставались ионы. Нельзя ли создать условия, чтобы они самостоятельно вызывали дождь? Ученый полез в теорию, перекопал архивы, где описан опыт и неудачи энтузиастов этой идеи, взялся за расчеты.

- Если на высоту в сотни метров забросить большое количество ионов, то капли могут появляться при относительной влажности воздуха всего в 47 процентов, - говорит ученый. - Но даже в пустыне утром она достигает 80-90 процентов. Значит, все условия для дождя есть, надо только на высоте накопить множество ионов-провокаторов.

Он разработал на основе все того же коронного разряда установку, которая поднимается на высоту с помощью воздушных шаров и там насыщает атмосферу ионами. Все выглядело простым и очевидным. Даже странно, что такой способ не был раньше никем реализован. Но когда рассказал о нем специалистам, услышал: "Ни в коем случае даже не упоминайте про ионы, иначе поставите большое пятно на свою научную репутацию". Дело в том, что около десяти лет именно ионы стали мировой сенсацией. Сообщалось, что швейцарская установка в пустынях Арабских Эмиратов вызвала около 50 дождей. Но когда стали разбираться, выяснились странные факты. Эти "ученые" пользовались данными со спутников, узнавали, где на Аравийском полуострове с высокой вероятностью могут быть осадки и срочно выезжали туда со своей техникой. Если дождь действительно проливался, приписывали это чудо себе. Тогда Всемирная метеорологическая организация заявила, что такой способ на имеет научного обоснования, а потому его применение вряд ли целесообразно.

После жары 2010 года трем завлабам предложили подумать, чем может помочь наука. Двое засомневались, тема какая-то авантюрная, я согласился

Но Павлюченко рискнул. Он опять нашел инвесторов, построил установку и в прошлом году испытал ее в Ставропольском крае при температуре плюс 32 градуса. Правда, подпольно. "Нам без лицензии запретили оказывать активное влияние на атмосферные процессы, - рассказывает ученый. - Но я уговорил разрешить поднять аэростат для измерения тока. Небо было совершенно безоблачным. И вдруг стали капать крупные капли как перед грозой. Я испугался, лицензии-то нет. Кричу, ребята, быстрее опускайте. Опустили, но капли падали еще минут 15".

Что дальше? Установку надо "погонять" в разных условиях - высоте, влажности, температуре и т.д. Найти оптимальные варианты. "Мы собирались начать испытания этим летом, но помешал вирус, - говорит ученый. - Придется подождать".