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24.08.2020 18:52
Рубрика: Экономика

Росту расставили точки

Как страны БРИКС будут восстанавливать свои экономики после пандемии
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
На встрече министров промышленности стран БРИКС российская сторона предложила создать Центр промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Денис Мантуров: Спад российской экономики в этом году ограничится 5%. Фото: РИА Новости Денис Мантуров: Спад российской экономики в этом году ограничится 5%. Фото: РИА Новости
Денис Мантуров: Спад российской экономики в этом году ограничится 5%. Фото: РИА Новости

Стороны обсудили наиболее актуальные для экономик каждой из стран вопросы, в частности, восстановление в прежнем объеме промышленного производства и нарушенных из-за пандемии экономических связей. "За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года Россия рассчитывает сдержать сжатие экономики в пределах 5% и уже в 2021 году вернуться в режим роста", - сказал Мантуров. По его словам, в рамках сформированного в России общенационального плана восстановления экономики в приоритете будет поддержка долгосрочных структурных изменений, в том числе через стимулирование высокотехнологичных секторов и поощрения неэнергетического экспорта. Он уточнил, что объем госфинансирования общенационального плана составит около 77 млрд долларов.

Фото: iStock
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В ходе встречи российской стороной выдвинута инициатива по созданию Центра промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Планируется, что центр должен оказывать содействие ускоренной разработке и интеграции опережающих технологий и стать "новой точкой роста промышленного потенциала БРИКС. "Особая роль в данной работе будет отведена ЮНИДО. Мы предложили секретариату организации участвовать в развитии компетенций в наиболее высокотехнологичных секторах. Причем сделать это можно с минимальным привлечением ресурсов, посредством формирования своего рода виртуального проектного офиса", - отметил Мантуров.

Центр также будет работать в секторе B2B, способствуя поиску партнеров для индустриальных компаний. В качестве основы была предложена цифровая российская платформа "Государственная информационная система промышленности".

Значительный блок обсуждений был посвящен вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в свете формирования новой системы биологической безопасности и перенастройки промышленности под задачи купирования эпидемиологических угроз. Мантуров отметил, что российской промышленности удалось в короткие сроки насытить внутренний рынок, приступить к формированию резервов и параллельно начать экспорт антиковидной продукции.

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