Как страны БРИКС будут восстанавливать свои экономики после пандемии

На встрече министров промышленности стран БРИКС российская сторона предложила создать Центр промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Стороны обсудили наиболее актуальные для экономик каждой из стран вопросы, в частности, восстановление в прежнем объеме промышленного производства и нарушенных из-за пандемии экономических связей. "За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года Россия рассчитывает сдержать сжатие экономики в пределах 5% и уже в 2021 году вернуться в режим роста", - сказал Мантуров. По его словам, в рамках сформированного в России общенационального плана восстановления экономики в приоритете будет поддержка долгосрочных структурных изменений, в том числе через стимулирование высокотехнологичных секторов и поощрения неэнергетического экспорта. Он уточнил, что объем госфинансирования общенационального плана составит около 77 млрд долларов.

В ходе встречи российской стороной выдвинута инициатива по созданию Центра промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Планируется, что центр должен оказывать содействие ускоренной разработке и интеграции опережающих технологий и стать "новой точкой роста промышленного потенциала БРИКС. "Особая роль в данной работе будет отведена ЮНИДО. Мы предложили секретариату организации участвовать в развитии компетенций в наиболее высокотехнологичных секторах. Причем сделать это можно с минимальным привлечением ресурсов, посредством формирования своего рода виртуального проектного офиса", - отметил Мантуров.

Центр также будет работать в секторе B2B, способствуя поиску партнеров для индустриальных компаний. В качестве основы была предложена цифровая российская платформа "Государственная информационная система промышленности".

Значительный блок обсуждений был посвящен вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в свете формирования новой системы биологической безопасности и перенастройки промышленности под задачи купирования эпидемиологических угроз. Мантуров отметил, что российской промышленности удалось в короткие сроки насытить внутренний рынок, приступить к формированию резервов и параллельно начать экспорт антиковидной продукции.