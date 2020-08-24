Как ускорить смартфоны Samsung. Один простой способ

Игровая оптимизация, которая используется на многих смартфонах Samsung, может приводить к снижению производительности игр, в том числе к падению FPS.

Об этом пишет сайт Mobitelefon, сотрудники которого провели исследование работы приложений, способных повлиять на производительность смартфонов в играх.

По данным издания, пользователи, которые хотят использовать смартфоны для игр, могут попробовать отключить сервисы Game Booster, Game Optimizing Service и Game Booster Plus, а затем перезагрузить устройство. Ресурс утверждает, что "игровые улучшалки" могут на самом деле негативно влиять на работу многих игр.

При необходимости владельцы смартфонов могут вновь активировать эти сервисы. Процедуры не требуют подключения к компьютеру или получения прав администратора.