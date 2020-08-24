Какие работники снова поверили в свои профессиональные перспективы

Наибольшей уверенностью в завтрашнем дне отличаются специалисты IT-сектора, медики, менеджеры по продажам и рабочий персонал. Такие результаты показало исследование, проведенное рекрутинговым сервисом Headhunter.

В целом настроение людей, работающих по найму, начало улучшаться. Если во втором квартале индекс самочувствия соискателей, который может принимать значения в интервале от -1 до +1, на фоне коронакризиса обрушился с -0,04 до рекордных -0,21, то теперь он вырос до -0,14, говорится в исследовании. В отрицательной зоне этот показатель находится с середины 2015 года.

"Такое восприятие людей может опираться не только на победу над коронавирусом и преодолении связанных с ним экономических трудностей, но и на сугубо психологические моменты, - полагает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Лето, тепло, кто-то съездил отдохнуть. Люди думают, как жить дальше. Кто-то наметил себе смену работы, кто-то прояснил перспективы на нынешнем месте. Безработица постепенно растет, но люди начинают смотреть по сторонам и находить для себя разные возможности".

Как ранее отметили в минтруде, в августе число нанятых оказалось выше числа уволенных на 21%. В июле этот показатель составлял 10%.

При этом лидеры рейтинга - специалисты, максимально уверенные в своем профессиональном будущем - заняты в сферах экономики, либо минимально пострадавших от кризиса, либо, наоборот, укрепивших свои позиции, отмечает Остапкович. IT-сектор при массовом переходе на онлайн-взаимодействие и удаленку обеспечил своим работникам и занятость, и рост зарплат - их индекс -0,07. У медиков - победителей COVID - -0,09. Такой же результат у занятых продажами и у индустриальных рабочих. Преподаватели и ученые тоже за завтрашний день не слишком переживают - у них индекс равен -0,1.

Преподаватели и ученые оказались в лидерах рейтинга по уверенности в стабильности на текущем месте работы, они опередили даже мастеров IT

Наиболее пессимистично смотрят на жизнь представители высшего менеджмента (-0,24), люди, занятые в банковском секторе, лизинге и инвестициях (-0,23) и сотрудники служб безопасности (-0,21).

"Продавец того или иного вида - самая массовая профессия в нашей стране, ее доля - 7% от числа занятых, - анализирует Остапкович. - Ее очень легко освоить. Торговля всегда позволяет что-то заработать. Учителя - другая массовая профессия. Попасть в нее сложнее, но учить детей все равно кому-то надо, поэтому педагоги о возможном сокращении переживают не слишком сильно. А ученые - это уникальные специалисты, которых заместить крайне сложно, и это тоже дает им повод для оптимизма и уверенности в завтрашнем дне".

Преподаватели и ученые оказались в лидерах и еще одного рейтинга - по уверенности в стабильности на текущем месте работы. С индексом 0,41 они опередили даже мастеров IT, - там показатель 0,28.

Менее оптимистичные прогнозы финансистов Остапкович связывает с банкротствами малых предприятий этой отрасли. По его мнению, до 20% из них могут не справиться с изменениями на рынке и прекратить работу. При этом крупные компании чувствуют себя относительно неплохо, именно они определяют облик отечественных рынков. В сложившейся обстановке сократить свои зарплатные притязания в первую очередь готовы студенты, только начинающие карьеру и охранники. Строители, специалисты служб сервиса и фитнес-тренеры склонны просить прибавки.