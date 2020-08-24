Постановление правительства Калининградской области от 21 августа 2020 года № 584 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 16 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549 и от 14 августа 2020 года № 571) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 05 августа 2020 года № 21 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19"," дополнить словами "от 19 августа 2020 года № 23 "О продлении на территории Калининградской области периода самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19",";

2) пункт 3 после слов "Футбольного клуба "Балтика" дополнить словами ", при условии заполнения зрительских трибун не более 20 % от общего количества мест,";

3) в подпункте 3 пункта 6, в заголовке приложения слова "22 августа" заменить словами "01 сентября".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







