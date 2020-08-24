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24.08.2020 17:58
Рубрика: Спорт

КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака"

Текст: Максим Домчев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в понедельник рассмотрит вопрос о расистских оскорблениях со стороны болельщиков "Спартака" в адрес вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ

Как сообщил ТАСС глава КДК РФС Артур Григорьянц, заседание инициировано по заявлению офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина.

"Мы рассмотрим эпизод с оскорблением вратаря "Локомотива" Гилерме. В КДК также предоставлены видеоматериалы. На заседание приглашены представители "Спартака" и представители офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе", - сообщил он.

Красно-белым грозит закрытие секторов болельщиков на несколько матчей.

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