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24 августа 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 20 августа 2020 года № 87 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 августа 2020 г.
Опубликован 24 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 20 августа 2020 г. № 87

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в преамбуле:

а) слова "и Указом" заменить словом ", Указом";

б) слово "постановляю" заменить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю";

2) в пункте 5.7:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"5.7. На основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми:";

б) абзац третий после слов "иностранных граждан" дополнить словами "и лиц без гражданства";

3) в пункте 19.1 слова "и 19.12" заменить словами ", 19.11 и 19.12";

4) пункт 19.11 дополнить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:

"Разрешить с 21 августа 2020 г. по 30 сентября 2020 г. работу театров, театральных и концертных организаций при следующих условиях:

1) обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в театре (зале), в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне буфетов, при входе в залы и выходе из залов, при расстановке сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья);

2) выполнения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г.";

5) пункты 24.2 и 24.3 исключить.



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