Известный комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в интервью "РГ" порассуждал о новом формате еврокубков, силе "Баварии", а также о том, должен ли остаться в "Барселоне" ее лидер и капитан Лионель Месси.

Что скажете в целом о новом формате плей-офф еврокубков? Приживется такая схема?

Константин Генич: Поначалу я скептически относился к этой идее. Но сейчас должен признать, что мне нравится такой формат, за что отдельно стоит похвалить УЕФА. Разумеется, в завершившемся плей-офф элемент случайности был выше, чем в привычном двухраундовом противостоянии. Матчи получились результативными и яркими. Все даже свыклись, что игры проходили без зрителей на трибунах. Сенсаций как таковых не было, хотя мало кто ожидал, что "ПСЖ" и "Лион" доберутся так далеко с учетом досрочного завершения сезона во Франции. Тем не менее эти команды выстрелили, и они большие молодцы.

А повышенная травматичность не влияет на игру? Тот же Де Брюйне сказал, что деньги правят футболом и что через полгода все сломаются.

Константин Генич: Я могу понять футболистов, но если смотреть со стороны функционеров - они по-своему тоже правы. Что касается Де Брюйне, то обратите внимание: об усталости и травмах говорит игрок английской Премьер-лиги, где команды проводят по 80 матчей. При таком плотном календаре у тренеров нет возможности что-то попробовать, рискнуть. Особенно тем, у которых нет длинной скамейки. Они не могут делить матчи на важные и не очень. Но в целом кто же мог предположить, что 2020 год получится таким? Однако это произошло, и надо будет искать новые ходы, варианты.

Длительная пауза сказалась на качестве игры?

Константин Генич: Не сказал бы. Многие сейчас говорят, что финал получился немного скучным, но я не согласен. Мы увидели, как профессионально команды подготовились к матчам плей-офф. Даже без глобальной ротации составов игроки были в хорошей форме. Это еще раз показывает, что при нынешней медицине и уровне подготовки все возможно. Конечно, помогло, что все матчи проходили в одной стране и не надо было никуда лететь, разъезжать. Но я бы поаплодировал и тренерам, которые здорово подготовили своих подопечных. Та же "Бавария" ведь не играла долгое время по окончании сезона в Бундеслиге, однако в плей-офф она выглядела потрясающе.

Нынешняя "Бавария" может стать гегемоном в Европе?

Константин Генич: Сильно сомневаюсь. Конкуренция в Европе сейчас очень высокая. Да и в финале я не заметил какой-то огромной разницы между "Баварией" и парижским клубом. Если бы французам чуть повезло, они могли рассчитывать на большее. При этом никто не отрицает мощь "Баварии", ее силу. Просто диву даешься, что эта же команда в ноябре прошлого года, когда ее принимал Флик, показывала совсем другой футбол. Такое преображение - это сигнал, что при правильной работе, подготовке и психологии все возможно. Но мюнхенцам будет тяжело в Европе. Есть "Реал", "Манчестер Сити" с Гвардиолой. Да и Париж, почувствовав вкус большого финала, постарается повторить результат.

А "Барселона"?

Константин Генич: В нынешнюю "Барселону" и Рональда Кумана в частности я не верю. Не очень понимаю, зачем он пришел, зная, что те люди, которые его приглашали, в марте следующего года, скорее всего, уйдут. И главный кандидат на пост следующего президента "сине-гранатовых" не видит Кумана главным тренером. Каталонский клуб на пороге больших перемен. У Кумана свой особый взгляд на формирование состава. Я так понимаю, он не особо рассчитывает на таких игроков, как Пике, Бускетс, Суарес. Еще непонятно, останется ли Лионель Месси или нет. Если несколько лет назад в это трудно было поверить, то сейчас я вполне допускаю, что Лео психанет и покинет команду. Он уже в возрасте и не может ждать, пока команда перестроится. Ему нужно выигрывать здесь и сейчас.

Есть мнение, что Месси уже мешает "Барселоне" развиваться дальше, что по его указке меняют тренеров, приводят игроков. Есть такое?

Константин Генич: Сразу отметаю такие разговоры. Говорят, что Месси мешает развиваться Гризманну, до того он мешал Коутинью, Дембеле. Но тут скорее все зависит от тренера - это он должен всех расставить. Де Брюйне тоже гениальный футболист, но рядом с ним блистают Стерлинг, Жезус. Если Лионель Месси однажды уйдет - "Барселона" станет другой. Меньше внимания к ней станет, чем с Лео. Однако разбрасываться такими звездными футболистами ни в коем случае нельзя. Он должен обязательно остаться.