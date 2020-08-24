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24.08.2020 17:00
Рубрика: Власть

Косачев считает неслучайными высылки российских дипломатов из Европы

Текст: Галина Мисливская
Высылки российских дипломатов из стран Евросоюза похожи на срежиссированную кампанию, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал, комментируя решение властей Австрии объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Вене. На прошлой неделе один из российских дипломатов был выдворен из Норвегии.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Высылки все более отчетливо выстраиваются в определенную серию, последовательность. Во всяком случае, есть совпадение и во времени, и в пространстве", - приводит его слова "Интерфакс". "Есть ощущение срежиссированной кампании. Если это так, то не может не вызывать еще большего сожаления, чем обычно", - добавил парламентарий.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Косачев подчеркнул, что "каждое такое решение - очень серьезный удар по двусторонним отношениям". Он также напомнил о последствиях подобных действий. С российской стороны они будут "оперативными и зеркальными", заявил глава международного комитета СФ.

МИД России уже выразил протест послу Австрии в Москве и сообщил о решении выслать из РФ одного из австрийских дипломатов, исходя из принципа взаимности.

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