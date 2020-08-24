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24.08.2020 13:53
Рубрика: В мире

Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Уличные акции протеста в Беларуси мешают в борьбе с коронавирусом. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Дмитрия Пиневича исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения.

Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь
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По словам президента, в республике пока еще не зарегистрирована вторая волна COVID-19, как в Европе, но и не отмечается спад, как это было до того, как на улицы вышли протестующие. Лукашенко отметил, что сейчас Беларусь остановилась на низком уровне заболеваемости. "Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле", - заявил он. При этом он признал, что в республике неплохо справляются с ситуацией. "Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам", - отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что нельзя забывать и о других болезнях. "Коронавирус в общей массе не на лидирующей позиции, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание", - сказал Лукашенко.

В республике, кстати, началась подготовка к кампании вакцинации против гриппа. Как подчеркнули в минздраве, сочетание у человека коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонного гриппа представляет серьезную опасность.

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