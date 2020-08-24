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24.08.2020 15:04
Рубрика: Экономика

Мантуров дал прогноз по росту российской экономики

Текст: Светлана Ментюкова
По итогам 2020 года Россия рассчитывает сдержать падение экономики в пределах 5% и уже в 2021 году начать рост. Об этом на встрече министров промышленности стран БРИКС заявил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: iStock
Путин оценил перспективы роста экономики России

"За счет уже предпринимаемых усилий, по итогам 2020 года Россия рассчитывает сдержать сжатие экономики в пределах 5% и уже в 2021 году вернуться в режим роста", - сообщил он в ходе своего выступления.

По его словам, в рамках сформированного в РФ общенационального плана восстановления экономики в приоритете будет поддержка долгосрочных структурных изменений, в том числе через стимулирование высокотехнологичных секторов и поощрения неэнергетического экспорта.

Он уточнил, что объем госфинансирования общенационального плана составит около $77 млрд.

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