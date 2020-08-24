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24.08.2020 17:57
Рубрика: Общество

Контрольная забота

Медкабинеты должны будут появиться в каждой школе
Текст: Елена Манукиян
До 2027 года во все российские школы вернут медкабинеты, оснащенные современным оборудованием и лекарственными препаратами. Это следует из проекта Плана основных мероприятий десятилетия детства.
В образовательные учреждения требуется не менее 10 тысяч школьных врачей. Фото: Валерий Матыцын/ТАСС В образовательные учреждения требуется не менее 10 тысяч школьных врачей. Фото: Валерий Матыцын/ТАСС
В образовательные учреждения требуется не менее 10 тысяч школьных врачей. Фото: Валерий Матыцын/ТАСС

Сейчас проходят общественное обсуждение положения документа на 2021-2024 годы, которое завершится 2 сентября. Согласно задачам, поставленным на этот период, реорганизация школьной медицины начнется с 1 января 2021 года и будет проводиться нарастающими темпами. К концу десятилетия детства, то есть к 2027 году, 100% образовательных организаций должны быть оснащены действующими медицинскими кабинетами. Ранее документ был одобрен рабочей группой и согласован с федеральными органами исполнительной власти.

Фото: РИА Новости
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По данным минпросвещения, сейчас медицинские кабинеты есть только в половине школ, еще в трети они не оборудованы, а в остальных не соответствуют лицензионным требованиям. Однако даже их наличие не означает, что в школе постоянно находится врач или медсестра. Как правило, медработник бывает приходящим, одновременно обслуживает несколько школ, совмещая эту работу с приемом пациентов в поликлинике. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и действующий детский хирург Дмитрий Морозов уверен, что школьный врач в образовательном учреждении должен работать постоянно, причем в статусе завуча, а не вспомогательного персонала. "Детское здравоохранение отчасти носит профилактический характер, ввиду чего "школьная медицина" - важнейшее направление в здравоохранении", - сказал он.

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