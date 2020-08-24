Медведев победил в первой игре после рестарта сезона

Лучший теннисист России Даниил Медведев провел первый официальный матч с февраля. В стартовом круге соревнования ATP в Цинциннати, который в этом году проходит в Нью-Йорке, он довольно легко обыграл в двух сетах американца Маркоса Хирона - 6:4, 6:4.

Перед этим турниром Медведев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Среди прочего он оценил шансы на победу в Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет c 31 августа по 13 сентября.

- Если не ошибаюсь, на US Open будет всего три бывших победителя - Чилич, Маррей и Джокович. Конечно, это повышает шансы остальных ребят. Но лично я не заглядываю дальше одной встречи и пока не вижу себя с трофеем, - подчеркнул Медведев.

Матч второго круга в Нью-Йорке провел накануне Карен Хачанов. Результат его противостояния с испанцем Пабло Карреньо Буста стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Ну а в первом круге Хачанов одолел в двух сетах представителя Казахстана Александра Бублика - 6:4, 6:4. Из-за паузы Карен не выходил на корт 177 дней - с момента поражения в четвертьфинале соревнований в Дубае от серба Новака Джоковича. Тем временем впервые с марта был опубликован рейтинг ATP. В нем Хачанов опустился с 15-й на 16-ю строчку, а Медведев и Рублев сохранили свои позиции - пятое и 14-е места соответственно.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер, Даниил Медведев.