МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

Москва зеркально ответила на высылку российского дипломата из Австрии. Об этом проинформировали в МИД РФ, куда сегодня был вызван посол Альпийской республики Йоханнес Айгнер.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Отмечается, что руководствуясь принципом взаимности российская сторона объявила "персоной нон грата" сотрудника посольства Австрии в Москве.
Ранее в российской дипмиссии в Вене заявили, что решение австрийских властей наносит ущерб конструктивным отношениям между двумя странами.