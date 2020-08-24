Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми

Министерство юстиции обнародовало проект закона, который, на его взгляд, в случае его принятия даст возможность Следственному комитету более надежно защитить интересы детей, чем это делается сегодня.

Суть документа в следующем. Сегодня ведомство Александра Бастрыкина принимает к расследованию те дела, которые говорят о серьезном преступлении, которое совершено против несовершеннолетнего.

Напомним, что с 2012 года к ведению СК отнесено расследование всех тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против детей и подростков. Но когда следователь начинает работать по такому делу, почти всегда "вылезают" и более мелкие нарушения закона, статьи которого не относятся к ведению СК.

Например, ребенку ночью на улице кто-то нанес тяжелую рану. Его случайно успели спасти - посторонние люди вызвали "скорую" и медики сообщили о ЧП в Следственный комитет. Понятно, что расследует дело СК, но по ходу работы выяснилось, что ребенок оказался на улице не случайно. Мама пьет, ребенком не занимается, а ее собутыльники занимались рукоприкладством, из-за чего ребенок сбежал на улицу и с ним случилось несчастье.

С юридической точки зрения, маму и ее собутыльников так же, как и бандита, покушавшегося на ребенка, надо привлекать к уголовной ответственности, но сделать это ведомство Александра Бастрыкина не имеет права. Пренебрежение своими родительскими обязанностями, подзатыльники ребенку от пьяниц и антиобщественный образ жизни взрослых, с которыми живет ребенок, это, конечно, уголовные статьи, которые нарушили мать и те, с кем она пьет. Но эти статьи считаются официально нетяжкими и вообще не относятся к подследственности СКР.

Значит, надо написать кучу бумаг и передать в полицию дело на взрослых, из-за которых в итоге и случилось несчастье. Формально, по закону, так и положено.

Обычно же следователь пишет ходатайство прокурору с просьбой дать ему разрешение на расследование по "чужим" для ведомства статьям. Но это огромная затяжка следствия, вплоть до того, что дело будет тянуться годами и никого в итоге не накажут , так как, например, срок привлечения к ответственности истек. Так что законопроект министерства по сути правильный и отвечает требованиям времени.

К ведению СКР отнесено расследование всех тяжких преступлений против детей и подростков

Минюст предлагает для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. "Отдать" в СК без предварительных просьб предлагается следующие уголовными статьи: 125 (оставление в опасности), 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Подчеркнем, министерство юстиции предлагает дать Следственному комитету право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях по этим статьям только в случае выявления их в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против детей и подростков.

Кроме того, к подследственности ведомства Александра Бастрыкина предложено отнести дела о преступлениях, предусмотренных статье 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), если о них станет известно во время расследования. К ведению СКР отнесено расследование всех тяжких преступлений против детей и подростков