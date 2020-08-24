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24.08.2020 16:25
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Предложено создать Центр промышленных компетенций БРИКС

Текст: Светлана Ментюкова
Российской стороной выдвинута инициатива по созданию Центра промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. Об этом в ходе своего выступления на встрече министров промышленности пяти стран партнерства сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/ РИА Новости Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/ РИА Новости
Фото: Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/ РИА Новости

"Полагаем это очередным этапом развития индустриального сотрудничества, важной основой для которого стала поддержка лидерами государств БРИКС формирования партнерства по новой промышленной революции (PartNIR - прим. ред.), - рассказал глава Минпромторга России.

Фото: iStock
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По его словам, в рамках PartNIR презентуемый Центр должен оказывать содействие ускоренной разработке и интеграции опережающих технологий и стать "новой точкой роста промышленного потенциала БРИКС".

"Особая роль в данной работе будет отведена ЮНИДО. Мы предложили секретариату организации участвовать в развитии компетенций в наиболее высокотехнологичных секторах. Причем сделать это можно с минимальным привлечением ресурсов, посредством формирования своего рода виртуального проектного офиса", - отметил российский министр.

Денис Мантуров выделил ряд направлений, на которых сосредоточится Центр. В частности, на обмене опытом, обучении и тренингах, развитии совместных стартапов, в том числе с привлечением Нового банка развития БРИКС. По мнению главы Минпромторга, это поможет сформировать новые цепочки поставок внутри объединения, взамен разрушенных из-за пандемии.

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"Еще один перспективный трек работы Центра мы видим в организации эффективного поиска партнеров для индустриальных компаний. Инструментом для этого может стать проведение бирж B2B-контактов несколько раз в год в онлайн-формате. В перспективе такой подход позволит выйти на создание карты индустриализации БРИКС. Такого рода цифровая платформа в России работает уже не один год. Имею в виду "Государственную информационную систему промышленности". Предлагаем использовать ее в качестве основы для создания базы данных предприятий стран нашего объединения", - подчеркнул Денис Мантуров.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Международные организации БРИКС

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