Начинающим фермерам упростят получение грантов "Агростартап", а сельхозкооперативам разрешат на госсубсидии покупать оборудование и технику для реализации продукции. Минсельхоз вынес на обсуждение изменения в программу развития сельского хозяйства.

По программе "Агростартап" предлагается решить три проблемы. Так, из-за перевода некоторых населенных пунктов в статус городских поселений отдельные хозяйства лишились возможности участия в конкурсах на грантовую поддержку. Изменения позволят получить грант фермерам, зарегистрированным не только на сельских территориях, но и в сельских агломерациях (поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек).

Также допустят к грантам фермеров с задолженностью по налогам до 10 тысяч рублей. "Дело доходит до абсурда: появляется от ФНС какая-то техническая задолженность в три копейки - и фермер уже не может оформить грант", - поясняет президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

В-третьих, участвовать в конкурсе на получение "Агростартапа" смогут многодетные семьи, которые получили от государства помощь на детей. До сих пор начинающий фермер, претендующий на грант, должен был быть "чист" от всех мер господдержки. "Мы должны стимулировать многодетные семьи заниматься сельским хозяйством. А по факту получается наоборот - риск нарваться на прокурорскую проверку отбивает всякое желание", - говорит Плотников.

Гранты "Агростартап" можно взять на новое дело: покупку земли сельхозназначения, посадочного материала, строительство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции и т.д.