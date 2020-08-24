Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М

"Подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М", - говорится в сообщении.
Кроме того, подписаны и взаимовыгодные соглашения "на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд вооруженных сил".
Кстати, по данным военного министерства, делегация РБ главе с замминистра обороны по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко уже ознакомилась с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, а также провела встречи с руководством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ и представителями российских оборонных предприятий.