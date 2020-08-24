Минтруд назвал топ-50 профессий, требующих профобразования

В первую десятку вошли профессии автомеханика, администратора баз данных, графического дизайнера, косметолога, мастера декоративных работ, метролога, мехатроника, мобильного робототехника.

В топ-50 перечня также вошли профессии сантехника, повара-кондитера, парикмахера, сварщика, программиста, слесаря, токаря, фрезеровщика, дефектоскописта. "Мы прежде всего ориентировались на высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг. При этом учитывали требования к компетенции участников конкурсов в рамках чемпионатов WorldSkills", - приводит пресс-служба слова Ельцовой.

Справочник, в который вошли 1,62 тыс. профессий и специальностей, составлен с утилитарной целью. Планируется, что по специальностям, предусмотренным списком "топ-50", Минобрнауки РФ определит точки, в каких регионах по тем или иным профессиям будет вестись подготовка кадров, исходя из этого списка. Министерство также будет внедрять в регионах новые эффективные формы и стандарты подготовки работников. Перспективная задача - создать очень современную систему подготовки", - сказала замминистра.

Ранее сообщалось, что доля высококвалифицированных работников на российском рынке труда составляет немногим больше 31%. Наибольшее число их занято в сфере образования -16% от общей численности квалифицированных работников, в сферах госуправления, обеспечения военной безопасности, социального страхования -12%), а также в области операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг - 12%. А по регионам варьируется от 48,5% в Москве и 39,5% в Санкт-Петербурге до 19,2% в Еврейской автономной области и 16,1% в Чеченской Республике.