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24.08.2020 12:59
Рубрика: Власть

Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября подготовить единый план и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития, с учетом новых задач, поставленных президентом на срок до 2030 года. Ход подготовки плана, а также изменений в национальные проекты и государственные программы, он предложил обсудить на оперативном совещании со своими заместителями. Работа, напомнил глава правительства, должна быть завершена в сжатые сроки.

Фото: РИА Новости
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"Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2030 года должен быть наполнен конкретными мероприятиями с понятными результатами и четкими сроками их достижения. Прошу всех вас - моих заместителей - держать эту работу на личном контроле", - обратился Мишустин к вице-премьерам. До 1 сентября, подчеркнул он, необходимо проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей.

Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено оперативно создать эффективную систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе Аналитического центра при правительстве.

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