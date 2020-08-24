Закон Республики Мордовия от 18 августа 2020 года № 58-З "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2021 год"

Принят Государственным Собранием 14 августа 2020 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2021 год в размере 8522 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







