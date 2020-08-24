Москалькова надеется, что власти США изменят меры наказания для Осиповой

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова надеется, что американские власти услышат просьбы об изменении меры наказания осужденной в США россиянки Богданы Осиповой.

Осипова отбывает в США семилетний срок за похищение собственного ребенка. На время рассмотрения апелляции по ее делу, она попросила суд освободить ее под домашний арест из-за эпидемии коронавируса и по состоянию здоровья. Татьяна Москалькова направила обращение к генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой поддержать ходатайство Осиповой.

- Хочется верить, что был услышан и наш голос в защиту Богданы. Но, к сожалению, мера наказания осталась той же... И мы не оставляем надежды быть услышанными, - цитирует сайт уполномоченного по правам человека слова Москальковой.

Напомним, что в минувшую пятницу апелляционный суд США снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга и направил дело для вынесения нового приговора. Пока до пересмотра приговора Осипова остается под стражей.