Одно из самых долгоиграющих явлений поп-культуры, зародившееся на исходе Великой депрессии, отметило 82-й день рождения.

Именно 24 августа 1938 года на страницах журнала The Christian Century впервые появился термин "мыльная опера". "Эти пятнадцатиминутные серии, эдакие "мыльные трагедии", выжимают слезу у зрителя, сочувствующего бесконечно страдающим героям", - написал колумнист о мелодрамах, которые тогда передавали по радио в прайм-тайм на потребу американских домохозяек.

Жанр придумали маркетологи компаний, в перерывах рекламировавших мыло. Позже радиосериалы перекочевали на ТВ.

Самой длинной "мыльной оперой", переплюнувшей саму "Санта-Барбару", стала сага "Путеводный свет", которая выходила в США целых 72 года. А вот россиянам "мыльные оперы" запомнились прежде всего по бразильским и мексиканским сериалам, без которых невозможно представить телеэфир суровых девяностых. Заграничные истории о "богатых, которые тоже плачут" возымели терапевтический эффект. И уже на просторах страны выросло целое поколение девочек, названных Розами, Мариями и, конечно, Изаурами в честь простых латиноамериканских женщин, страдавших, но обретших заслуженное счастье.