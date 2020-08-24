Новости

Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 18:48
Рубрика: Власть

Сделки на триллион

Наши оружейники подпишут солидные контракты на поставки новейшей военной техники
Текст: Юрий Гаврилов, Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
На международном военно-промышленном форуме "Армия-2020" готовятся поставить очередной финансовый рекорд. Военное ведомство планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на 1 триллион 160 миллиардов рублей. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда", работа по контрактам начиналась с предыдущих форумов. "По каким-то контрактам работа началась два-три года назад, а какие-то зарождаются именно сегодня и будут реализованы тоже, может, через год или через два", - отметил глава военного ведомства.

Важным моментом в этих сделках является то, что военное ведомство перешло от закупок единичных экземпляров и мелких партий военной техники к крупным серийным контрактам. Шойгу пояснил, что крупный контракт, это когда минобороны закупает сразу 50-70 самолетов или 100-150 вертолетов.

Фото: Алексей Моисевв
Иностранный основной боевой танк впервые показали на "Армии-2020"

К примеру, минобороны в прошлом году заключило сделку по новым боевым самолетам пятого поколения Су-57 сразу на 76 машин.

"То же самое можно сказать о контрактах на танки "Армата", самолеты Як-130 и Су-35, на крупные серийные партии кораблей дальней морской зоны", - подчеркнул Шойгу.

Закупка новейшей техники крупными сериями, по словам министра, говорит о том, что работает российская оборонная промышленность, наука, конструкторы, а самое главное, идет масштабное перевооружение армии.

Министр подчеркнул: его удивил и порадовал тот факт, что в этом году промышленность совершила прорыв в беспилотной авиации и робототехнике.

Новая робототехника - это системы следующего поколения, изготовленные с использованием новейших технологий, с нейронными сетями управления и элементами искусственного интеллекта

Шойгу не исключил, что уже к концу года будут подписываться крупные контакты на поставку беспилотников. Сейчас, по словам министра, в России "большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов".

Глава военного ведомства также подчеркнул, что в России уже созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы.

Фото: РИА Новости
Когда в российскую армию поступят ударные беспилотники

"Я смотрел на роботов, которые устанавливаются на тяжелую технику, роботов, которые занимаются разминированием. Это уже не вещи, похожие на игрушки из "Детского мира", это то, что сегодня представляет серьезную угрозу и серьезное оружие".

Шойгу рассказал, что создаваемая робототехника - это системы следующего поколения, которые сделаны с использованием новейших технологий.

"У этих роботов фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта", - отметил министр.

Министр также подчеркнул, что "оборонка" выпускает продукцию и для гражданской жизни. Это медицина, строительство, инженерия и другие сугубо мирные области.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных мотоциклистов
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу