На международном военно-промышленном форуме "Армия-2020" готовятся поставить очередной финансовый рекорд. Военное ведомство планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на 1 триллион 160 миллиардов рублей. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда", работа по контрактам начиналась с предыдущих форумов. "По каким-то контрактам работа началась два-три года назад, а какие-то зарождаются именно сегодня и будут реализованы тоже, может, через год или через два", - отметил глава военного ведомства.

Важным моментом в этих сделках является то, что военное ведомство перешло от закупок единичных экземпляров и мелких партий военной техники к крупным серийным контрактам. Шойгу пояснил, что крупный контракт, это когда минобороны закупает сразу 50-70 самолетов или 100-150 вертолетов.

К примеру, минобороны в прошлом году заключило сделку по новым боевым самолетам пятого поколения Су-57 сразу на 76 машин.

"То же самое можно сказать о контрактах на танки "Армата", самолеты Як-130 и Су-35, на крупные серийные партии кораблей дальней морской зоны", - подчеркнул Шойгу.

Закупка новейшей техники крупными сериями, по словам министра, говорит о том, что работает российская оборонная промышленность, наука, конструкторы, а самое главное, идет масштабное перевооружение армии.

Министр подчеркнул: его удивил и порадовал тот факт, что в этом году промышленность совершила прорыв в беспилотной авиации и робототехнике.

Новая робототехника - это системы следующего поколения, изготовленные с использованием новейших технологий, с нейронными сетями управления и элементами искусственного интеллекта

Шойгу не исключил, что уже к концу года будут подписываться крупные контакты на поставку беспилотников. Сейчас, по словам министра, в России "большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов".

Глава военного ведомства также подчеркнул, что в России уже созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы.

"Я смотрел на роботов, которые устанавливаются на тяжелую технику, роботов, которые занимаются разминированием. Это уже не вещи, похожие на игрушки из "Детского мира", это то, что сегодня представляет серьезную угрозу и серьезное оружие".

Шойгу рассказал, что создаваемая робототехника - это системы следующего поколения, которые сделаны с использованием новейших технологий.

"У этих роботов фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта", - отметил министр.

Министр также подчеркнул, что "оборонка" выпускает продукцию и для гражданской жизни. Это медицина, строительство, инженерия и другие сугубо мирные области.