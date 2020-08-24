Два урагана обрушатся на американский штат Луизиана

Сразу два тропических шторма обрушатся на Луизиану на этой неделе. Ураган "Марко", скорость ветра в центре которого достигает 33 метров в секунду, начнет влиять на погоду в штате уже в понедельник, 24 августа. Еще через два дня ожидается второй удар стихии - на походе шторм "Лаура".

Президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентным тот факт, что оба вихря обрушатся на один штат в столь короткий промежуток времени. "Они могут нанести ощутимый ущерб", - подчеркнул американский лидер. Трамп одобрил введение в Луизиане режима чрезвычайного положения, что позволит Белому дому выделить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщает ТАСС.