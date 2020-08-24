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24.08.2020 20:13
Рубрика: Культура

Проделки огненного ангела

На сцену Мариинского театра вернулась самая мистическая опера Сергея Прокофьева
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Насыщенная, ироничная, а порой даже полная сарказма музыка Сергея Прокофьева и символистский сюжет Валерия Брюсова: ангелы и демоны, любовь, перерождающаяся в смертельное наваждение, и убеждение, что в XVI столетии нет невозможного для медицины, - это все опера "Огненный ангел". Сегодня в постпандемической ситуации она выглядит, быть может, как никогда пророчески. И понятно, почему худрук Мариинки Валерий Гергиев из коллекции исполнений партитур Прокофьева сделал ставку именно на "Огненного ангела" и извлек постановку австралийца Дэвида Фримана из необъятных запасников Мариинского театра.
Ренату и Рупрехта в "Огненном ангеле" на Мариинской сцене поют Елена Стихина и Евгений Никитин. Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра Ренату и Рупрехта в "Огненном ангеле" на Мариинской сцене поют Елена Стихина и Евгений Никитин. Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра
Ренату и Рупрехта в "Огненном ангеле" на Мариинской сцене поют Елена Стихина и Евгений Никитин. Фото: Валентин Барановский / пресс-служба Мариинского театра

С той фантастической премьеры, что стала одной из самых важных и запоминающихся страниц в новейшей истории отечественного оперного искусства, минуло почти три десятилетия. Ныне и театр уже не носит имя революционера Кирова, и откровенными сценами никого не удивить, но тот спектакль, сотворенный Валерием Гергиевым в тандеме с Дэвидом Фриманом, остается как явление абсолютно уникальное. Именно он открыл миру феноменальный талант оперной актрисы Галины Горчаковой в роли Ренаты, с которой составил прекрасный дуэт баритон Сергей Лейферкус в образе Рупрехта. Этот спектакль и сейчас можно найти среди лучших мировых записей. А поэтому сравнение нового и первого поколения исполнителей тут неизбежно. И вопрос не только в том: кто кого может превзойти? Но и в жизненно необходимом для театра стремлении не останавливаться на достигнутом, как бы великолепно оно ни было когда-то.

Фото: Антон Дубровский
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"Огненный ангел" - последняя зарубежная опера Прокофьева, сначала была исполнена на французском, следом поставлена на итальянском и только потом добралась до российской сцены. При этом композитор, работавший над оперой в 20-е годы прошлого века, так и не увидел ее в свете рампы. Ее первое исполнение состоялось осенью 1954 года, более чем через полтора года после кончины автора. Были постановки в советском Ташкенте, в Перми, в Москве, помимо Петербурга. Теперь представить на своих подмостках "Огненного ангела" и продемонстрировать изысканность вкуса считают обязательным для себя многие театры из числа ведущих по всему миру. Относительно недавно премьера прокофьевской оперы прошла в Риме, в апреле должна была состояться и в Вене, но ее отменили из-за вируса. Мариинка же, первая проложившая дорогу нашим театрам в жизнь после карантина, предприняла сейчас отважную попытку возобновить "Огненного ангела".

Главная роль досталась молодой певице Елене Стихиной, блеснувшей в премьере "Саломеи" Рихарда Штрауса в 2017 году. Но ее Рената оказалась неожиданно робкой, слишком лиричной: артистизму певицы, к сожалению, не хватало харизмы, а голосу - мощи и богатства красок. Исполнение походило на первый набросок к какой-то, быть может, значимой работе, но не сегодня, а в будущем. Рупрехт опытного Евгения Никитина за сердце Ренаты боролся тоже без отчаянности, а с оттенком усталой обреченности и вокальную партию вел все больше в мелодекламационном ключе.

И лишь фоном, а не театральной концепцией выглядело теперь превращение окутанной в черное сцены в экспериментальную лабораторию "тотальной магии" с очень условным обозначением времени и места. Хотя формально пространство в спектакле - это территория иррационального, где, не покидая подмостков, верховодят демоны, химеры, собаки-дьяволы. Но кажется, что 30 лет назад они были резвее и смелее, проявляя настоящую каскадерскую выучку. Сегодня же все происходило будто под действием чего-то дурманящего и снотворного.

Представить "Огненного ангела" и продемонстрировать изысканность вкуса считают обязательным многие театры из числа ведущих по всему миру

И только в моменты оркестрового доминирования опера с ее уникальной полифонической палитрой под дирижерской палочкой Валерия Гергиева будто возвращалась к своим фантастическим истокам и возрождала надежду и веру как символ человеческого бытия.

В финальный момент спектакля - жертвоприношение: мощный поток света то ли ослепляет глаза публики, то ли освещает новую дорогу. В апреле следующего года мы будем отмечать 130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева. Еще есть время найти и расставить все акценты.

Кстати

Сергей Прокофьев написал для Кировского (Мариинского) театра "Ромео и Джульетту", "Золушку", "Дуэнью", "Повесть о настоящем человеке". Здесь состоялось первое в России исполнение его оперы "Любовь к трем апельсинам", около 30 постановок его опер и балетов. Сегодня Мариинский театр представляет почти полное собрание сочинений Прокофьева. 28 августа оперу "Огненный ангел" впервые услышат зрители Приморской сцены. Во Владивостоке она прозвучит в рамках V Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" в концертном исполнении под управлением Валерия Гергиева.

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