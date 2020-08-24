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24.08.2020 14:25
Рубрика: Экономика

Названо количество российских банков в зоне риска

Текст: Роман Маркелов
До 36 российских банков на горизонте ближайшего года могут находиться в зоне повышенного риска. Такая оценка содержится в обзоре индекса здоровья банковского сектора на 1 июля 2020 года, подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индекс здоровья банковского сектора (сейчас - 90,7%) стагнирует после роста в конце 2019 года, констатируют аналитики агентства. "Это связано с приостановкой крайних мер регулятивного воздействия в условиях пандемии при сохранении значительной доли проблемных кредитных организаций. До конца 2020 года наиболее вероятна дальнейшая стагнация индекса здоровья банковского сектора", - считают они.

Фото: iStock
Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Его незначительный рост возможен, если продолжится процесс консолидации банковского сектора, но поглощение крупными банками других игроков и предшествующий этому due diligence не окажутся в числе наиболее приоритетных мероприятий на фоне адаптации к изменениям в операционной среде, работы с проблемными заемщиками и оптимизации портфеля активов под риском.

По итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса в случае возобновления расчистки сектора и отзыва лицензий наименее устойчивых банков во втором полугодии, указывают в "Эксперт РА". Некоторое восстановление регулятивной активности и процессов консолидации наблюдалось уже в июле. За месяц были отозваны лицензии у трех банков, еще четыре лицензии на осуществление банковских операций были аннулированы по инициативе самих кредитных организаций.

Банки с выраженными признаками проблемности (низкими оценками кредитоспособности) в текущих условиях не могут оптимизировать эффективность деятельности, поскольку пытаются аккумулировать запас капитала под ожидаемый стресс и запас ликвидности для компенсации волатильности средств клиентов. Это может привести к ускорению темпов отзыва лицензий в конце текущего года, прогнозируют в агентстве. В IV квартале 2020-го и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов.

Также тенденцией конца 2020 - начала 2021 года может стать увеличение числа случаев аннулирования лицензий по инициативе самих акционеров кредитных организаций (с января по июль 2020 года зафиксировано уже шесть таких прецедентов, несмотря на имевшую место заморозку деловой активности). Предпосылка этого тренда - устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора с 2018 года, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года. На этом фоне отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние в свою очередь все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства, подчеркивают в "Эксперт РА".

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