Названы настройки смартфона, которые нельзя менять

Сломать что-то смартфоне, меняя настройки, непросто, однако снизить качество его работы - вполне возможно. В этом уверен директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

По его словам, не стоит копаться в настройках SIM-карты устройства, если пользователь не до конца уверен в правильности изменения имеющихся там параметров - лучше проконсультироваться по этому вопросу со специалистом.

Неосторожное изменение настроек SIM-карты может привести к тому, что мобильная сеть и интернет могут перестать работать, и этот сбой придется долго устранять, рассказал эксперт агентству "Прайм". Кроме того, в меню SIM-карты операторы часто встраивают подписки и другие платные услуги, которые можно случайно включить.

Другой пример - особенные возможности, включая режим для слабовидящих. Его активация может привести к тому, что интерфейс смартфона поменяется, и придется потратить время, чтобы вернуть ему прежний вид.

В некоторых смартфонах есть функция очистки, которая может при неаккуратном подходе отформатировать память устройства, удалив и нужные файлы. Не стоит также выходить из аккаунтов, которые есть в настройках - особенно если владелец не помнит наизусть все пароли от них. Если это произошло, то придется потратить много времени на восстановление данных для входа.