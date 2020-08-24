Нефтяной проект в Китае покинул крупнейший инвестор

Крупнейшая нефтяная компания в мире Saudi Aramco разорвала контракт на строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, куда собиралась поставлять до 210 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg. Будущее проекта пока неизвестно, но в случае поиска новых партнеров или даже просто поставщиков китайской стороной у российских компаний появляется возможность расширить свое влияние в регионе и увеличить экспорт нефти в Китай более чем на 10%.

Восточный вектор развития торгового сотрудничества был взят правительством России в начале прошлого десятилетия, и поставки энергоресурсов в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) стали одним из важнейших его компонентов. За 10 лет экспорт нефти из России только в Китай увеличился более чем в пять раз. В 2019 году в среднем поставки российской нефти в Китай составили 1,6 млн баррелей в день против около 0,3 тысячи баррелей в 2011 году. Причем основным нашим конкурентом на этом рынке остается Саудовская Аравия, и сейчас появляется возможность серьезно ослабить ее позиции в регионе.

Мощности переработки будущего комплекса оцениваются в 300 тысяч баррелей в сутки, а стоимость строительства - в 10 млрд долларов. Но естественно, возникают вопросы о причинах выхода такого гиганта, как Saudi Aramco, из перспективного проекта. Производство продуктов нефтехимии - одно из самых приоритетных и востребованных направлений на рынке всех стран АТР. И для саудовской компании выгода от участия в проекте очевидна.

Главной причиной разрыва контракта Saudi Aramco с партнерами из Китая называют желание компании сохранить дивиденды в 75 млрд долларов на фоне падения доходов из-за пандемии коронавируса. В первом полугодии 2020 года они снизились в два раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, из-за чего ее руководство отказывается от некоторых затратных вложений. Впрочем, есть и другие точки зрения. "Выход Saudi Aramco из проекта может быть связан не только с пандемией, но и неудачным IPO - выручка от продажи акций оказалась в четыре раза меньше ожидаемой", - говорит управляющий партнер Stuarts Legal Елена Стюарт.

Но так или иначе у России появляется шанс сильнее закрепиться на рынке АТР, и что особенно важно, в период, когда Китай, связанный торговым соглашением с США, вынужден увеличивать закупки энергоресурсов из-за океана в ущерб другим производителям.