Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар после поражения в финале Лиги чемпионов поздравил с победой "Байер" вместо "Баварии".

После финала раздосадованный неудачным исходом матча (0:1) футболист решил в Twitter написать поздравление "Баварии" с победой. Однако что-то пошло не так. И вместо Bayern он написал Bayer.

"Поражение - часть спорта. Мы старались и бились до финального свистка. Спасибо за поддержку. Поздравляем "Байер", - написал он.

Представители леверкузенского клуба слегка удивились поздравлению, но дали достойный ответ.

"Благодарим, Неймар! Нам непонятно с чем ты нас поздравил, потому что мы в отпуске и играем в FIFA, но все равно огромное тебе спасибо", - прокомментировал пост бразильца немецкий клуб.