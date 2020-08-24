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24.08.2020 19:53
Рубрика: В мире

Пляж попутал

Немецкий суд встал на сторону обманутых туристов
Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Если на картинках с рекламой тура клиент видел серебристый песок и голубой водоем, а на деле пляж и морское дно на курорте покрыты ковром из водорослей, от туристической компании можно потребовать компенсацию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суд во Франкфурте-на-Майне встал на сторону двух туристов, которые поехали в Доминикану, польстившись на обещания агентства путешествий, демонстрировавшего фотографии пятизвездного отеля на чистом морском пляже. По информации местного туристического портала FVW, на месте оказалось, что и море, и пляж так заросли водорослями, что ни купаться, ни заниматься пляжными видами спорта на берегу было невозможно. По возвращении домой в Германию пара направила в турагентство жалобу, однако там ответили, что не несут ответственности за территорию за пределами отеля и тем более за море. Тогда туристы обратились в суд, который вынес решение, что туроператор ввел своих клиентов в заблуждение и должен вернуть им 20 процентов от стоимости поездки.

Фото: JOE KLAMAR / AFP
Австрия закрывает популярные туристические направления

Немецкий туристический журнал Touristik Aktuell перечислил, за какие ограничения в работе отелей, введенные из-за пандемии, можно требовать компенсации. По словам эксперта по законодательству в области туризма Эрнста Фюриха, нельзя жаловаться на ограничение прав клиента, если от него требуют носить маски и перчатки, отказывают в заезде и выезде раньше или позже положенного времени, отменяют анимацию и сокращают количество детей в игровой комнате. Зато можно требовать снижения цены проживания, если за завтраком сокращено количество предлагаемых блюд или указанный на сайте отеля шведский стол заменили на обслуживание по меню, если отсутствует обещанная возможность занятий спортом, SPA. Немецкий эксперт считает, что в этих случаях турист может потребовать возврата от 10 до 20 процентов от стоимости каждых суток, проведенных в отеле, если, конечно, его не предупредили обо всех неудобствах и ограничениях заранее.

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