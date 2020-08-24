"Ночь кино" откроют три самых кассовых российских фильма 2020 года

Новости

Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 15:30
Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения 14:54
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 14:45
В Москве пройдут Дни военно-исторического кино 14:43
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году 14:40
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз 14:35
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 15:47
Рубрика: Культура

"Ночь кино" откроют три самых кассовых российских фильма 2020 года

Текст: Инга Бугулова
В этом году акцию "Ночь кино", которая пройдет по всей стране 29 августа, ждут с особым нетерпением. И дело даже не в том, что она уже пятая по счету - можно сказать, юбилейная. "Ночь кино" станет одним из первых масштабных кинособытий после снятия ограничений в кинотеатрах. Программа соответствует событию: в Москве запланировано более 350 показов на 150 площадках, не отстают и другие регионы.

"Ночь кино" впервые состоялась в 2016 году. С тех пор ежегодный киномарафон - любимец не только и не столько заядлых синефилов. В расписании традиционно не только киносеансы, но и встречи с актерами, концерты, мастер-классы, лекции, насыщенную программу готовят также музеи и библиотеки. В этом году гостей ждет все то же самое, но с поправкой на соблюдение мер безопасности. Старт акции будет дан одновременно по всей России - участие в "Ночи кино" примут 70 регионов, задействованы будут около 2,5 тысячи площадок. Вход на показы - бесплатный.

В Москве пройдут Дни военно-исторического кино

- С 20.00 часов на площадках всех регионов страны планируется показ трех самых кассовых российских фильмов 2020 года - это "Холоп", "Лед-2" и "Иван Царевич и Серый волк-4". Параллельно будет идти трансляция на портале Культура.рф, в недавно созданном там разделе Live. Мы очень осторожно надеемся, что ничего не изменится, и "Ночь кино" станет одним из этапов старта киносезона, - отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

По словам исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, организация пятого киномарафона оказалась непростой.

- В этом году мы столкнулись с большими трудностями, но решили не отказываться от проведения акции, так как большинство регионов постепенно снимают ограничения на посещение кинотеатров. К сожалению, 16 регионов принять участие в "Ночи кино" не смогут из-за ситуации с коронавирусом, - пояснил он, заметив, что в прошлом году фильмы посмотрели около 900 тысяч зрителей.

Что касается программы, то каждый из регионов-участников представит свою, однако везде зрителей ждут шедевры мировой и отечественной классики, а также хиты европейских фестивалей, советская классика. В Москве одно из главных событий - премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как специалисты "Мосфильма" реставрируют киноклассику

Также среди выбранных критиками картин - экзистенциальная драма-лабиринт "Транзит" Кристиана Петцольда, история чувственного пробуждения "Видение" Наоми Кавасэ с Жюльет Бинош в главной роли, антиутопия Каролин Поджи и Джонатана Винеля "Джессика навсегда", притча братьев Дарденн "Молодой Ахмед" и сюрреалистическая автобиография "Бесконечная поэзия" Алехандро Ходоровски. Помимо зарубежных фильмов в программу вошли дебютная лента Артема Айсагалиева "Бабай", показанная на Международном Роттердамском кинофестивале и другие ленты.

Кстати

Для всех тех, кому интересен кинематограф, " Ночь кино" может начаться прямо сейчас. На официальном сайте акциинемудрено завязнуть надолго: тут и тематические подборки фильмов, которые можно смотреть онлайн здесь же, и биографии легендарных актеров и режиссеров, интервью с мэтрами, образовательные материалы.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк

Главное сегодня

Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых
Новую версию БМП-2М впервые показали на "Армии-2020"
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Родители московских школьников могут оставить детей на "удаленке"
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков