"Ночь кино" откроют три самых кассовых российских фильма 2020 года

В этом году акцию "Ночь кино", которая пройдет по всей стране 29 августа, ждут с особым нетерпением. И дело даже не в том, что она уже пятая по счету - можно сказать, юбилейная. "Ночь кино" станет одним из первых масштабных кинособытий после снятия ограничений в кинотеатрах. Программа соответствует событию: в Москве запланировано более 350 показов на 150 площадках, не отстают и другие регионы.

"Ночь кино" впервые состоялась в 2016 году. С тех пор ежегодный киномарафон - любимец не только и не столько заядлых синефилов. В расписании традиционно не только киносеансы, но и встречи с актерами, концерты, мастер-классы, лекции, насыщенную программу готовят также музеи и библиотеки. В этом году гостей ждет все то же самое, но с поправкой на соблюдение мер безопасности. Старт акции будет дан одновременно по всей России - участие в "Ночи кино" примут 70 регионов, задействованы будут около 2,5 тысячи площадок. Вход на показы - бесплатный.

- С 20.00 часов на площадках всех регионов страны планируется показ трех самых кассовых российских фильмов 2020 года - это "Холоп", "Лед-2" и "Иван Царевич и Серый волк-4". Параллельно будет идти трансляция на портале Культура.рф, в недавно созданном там разделе Live. Мы очень осторожно надеемся, что ничего не изменится, и "Ночь кино" станет одним из этапов старта киносезона, - отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

По словам исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, организация пятого киномарафона оказалась непростой.

- В этом году мы столкнулись с большими трудностями, но решили не отказываться от проведения акции, так как большинство регионов постепенно снимают ограничения на посещение кинотеатров. К сожалению, 16 регионов принять участие в "Ночи кино" не смогут из-за ситуации с коронавирусом, - пояснил он, заметив, что в прошлом году фильмы посмотрели около 900 тысяч зрителей.

Что касается программы, то каждый из регионов-участников представит свою, однако везде зрителей ждут шедевры мировой и отечественной классики, а также хиты европейских фестивалей, советская классика. В Москве одно из главных событий - премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Также среди выбранных критиками картин - экзистенциальная драма-лабиринт "Транзит" Кристиана Петцольда, история чувственного пробуждения "Видение" Наоми Кавасэ с Жюльет Бинош в главной роли, антиутопия Каролин Поджи и Джонатана Винеля "Джессика навсегда", притча братьев Дарденн "Молодой Ахмед" и сюрреалистическая автобиография "Бесконечная поэзия" Алехандро Ходоровски. Помимо зарубежных фильмов в программу вошли дебютная лента Артема Айсагалиева "Бабай", показанная на Международном Роттердамском кинофестивале и другие ленты.

Кстати

Для всех тех, кому интересен кинематограф, " Ночь кино" может начаться прямо сейчас. На официальном сайте акциинемудрено завязнуть надолго: тут и тематические подборки фильмов, которые можно смотреть онлайн здесь же, и биографии легендарных актеров и режиссеров, интервью с мэтрами, образовательные материалы.