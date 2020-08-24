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24.08.2020,  
15:03
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Новую версию БМП-2М впервые показали на "Армии-2020"

Созданная в начале 80-х годов БМП-2 является одной из самых распространенных боевых машин пехоты в мире. Российская армия в настоящее время получает модернизированный вариант с боевым модулем "Бережок". Наряду со штатными 30-мм пушкой 2А42 и спаренным пулеметом 7,62-мм ПКТМ на него устанавливается автоматический 30-мм гранатомет с боекомплектом в 300 выстрелов, а также ракетный комплекс "Корнет".
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Эти противотанковые боеприпасы с лазерным управлением способны, в зависимости от модификации, поражать цели на дистанции от 5 500 до 8 000 метров. Они пробивают 1 200-1 300 мм брони, что позволяет уничтожать все современные зарубежные танки. Имеются также варианты ракет с фугасными боевыми частями.

Наводчик-оператор и командир получили современные прицелы, благодаря которым вооружение максимально эффективно в любое время суток.

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Курганский машиностроительный завод, входящий в АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех, впервые представил еще более продвинутую версию БМП-2М.

Кроме установки нового боевого модуля у нее также доработана ходовая часть и усилена защита. Например, катки отличаются более высокой грузоподъемностью, гидроамортизаторы - повышенной энергоемкостью, усовершенствованные гусеничные ленты - резинометаллическим шарниром.

Фото: Алексей Моисевв
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Теперь в моторном отсеке находится шестицилиндровый многотопливный дизельный двигатель с турбонаддувом УТД-23 мощностью 360 л.с.

Максимальная скорость по шоссе составляет 65 км/ч, по грунтовой дороге - 40-50 км/ч и до 7 км/ч - на плаву.

БМП получила дополнительное бронирование и решетчатые противокумулятивные экраны.

Все эти нововведения позволят "двойке" успешно выполнять поставленные задачи на современном поле боя.

Фото: Алексей Моисеев

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