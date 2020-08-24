Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых

Ставка по образовательным кредитам установлена правительством на уровне трех процентов. На эти условия могут претендовать и те студенты, кто ранее уже получил займ на высшее образование.

По поручению президента правительство внесло изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. До сих пор, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, условия выдачи такого займа были схожими с потребительским. "Чтобы сделать их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне трех процентов годовых", - сообщил он.

С трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. "Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки", - подчеркнул Мишустин. Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

- Ставка в три процента может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого надо подать соответствующее заявление в банк, - разъяснил премьер новый порядок.