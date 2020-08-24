Около 100 арт-объектов установят в Москве ко Дню города

День города, который пройдет в Москве 5 и 6 сентября, познакомит гостей с экспозициями столичных музеев. Помогут в этом арт-объекты, которые появятся на праздничных площадках.

По информации пресс-службы "Московских сезонов", всего установят около ста арт-объектов. Например, в парке Горького появится огромная композиция по мотивам картины "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина, а в детском ландшафтном парке "Южное Бутово" - 12 тематических витрин, которые познакомят с бытом и культурой, животным и растительным миром Москвы. У входа в музей-заповедник "Коломенское" разместится "Большой Каменный мост". В парке "Печатники" гостей пригласят в "Археологический дом". Там покажут реплики артефактов, которые нашли в районе Зарядья и Охотного ряда.

В парке "Кузьминки" установят десять 3D-скульптур в виде животных - большой панды, амурского тигра, зубра и других.

Кстати

День города в Москве в этом году пройдет в усеченном формате. Масштабных народный гуляний, в том числе фестиваля на Тверской улице, не будет. Программу мероприятий можно посмотреть на сайте.