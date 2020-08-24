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24.08.2020 11:54
Рубрика: Происшествия

Онлайн-мошенники обманули московскую учительницу на 1,5 млн рублей

В Москве мошенники выманили у учительницы средней школы деньги и драгоценности на общую сумму почти 1,5 млн рублей.

Курганская полиция задержала москвичей за кражу ноутбуков

Инцидент произошел в середине августа. Москвичке позвонила неизвестная женщина, представившаяся "кибер-полицейским", с предупреждением, что ее банковскую ячейку якобы собираются взломать. Она посоветовала перевести деньги на специальный, "охраняемый" счет, сообщает KP.Ru.

Пострадавшая забрала все ценности и попыталась положить деньги на указанный счет через банкомат, но он не принял крупную сумму целиком. Мошенница, которая оставалась все это время на связи, предложила прислать "курьера", чтобы он перевез оставшуюся сумму и драгоценности в "надежное хранилище".

Спустя некоторое время по совету супруга женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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