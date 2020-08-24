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24.08.2020 18:31
Рубрика: Экономика

На еду выросло давление

Опасные продукты собираются уничтожать без экспертизы
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Пищевые продукты, материалы и изделия, происхождение которых неизвестно, а также те, которые явно опасны для жизни и здоровья человека, должны быть утилизированы или уничтожены без проведения экспертизы. Причем на глазах у сотрудников Роспотребнадзора они сразу же должны быть приведены в состояние, не пригодное для дальнейшего использования.
Самым слабом звеном в контроле всегда был непосредственно процесс утилизации товаров. Фото: РИА Новости Самым слабом звеном в контроле всегда был непосредственно процесс утилизации товаров. Фото: РИА Новости
Самым слабом звеном в контроле всегда был непосредственно процесс утилизации товаров. Фото: РИА Новости

Об этом говорится в положении о порядке изъятия из обращения опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, которое подготовил Роспотребнадзор. Документ проходит общественное обсуждение, в случае утверждения новый порядок вступит в силу с 2021 года. Опасные продукты, как говорится в документе, это все те, которые не понятно кем, когда и на чем произведены, не имеющие маркировки (если она должна быть), без даты производства и срока годности, имеющие в своем составе частицы и примеси веществ, которые могут быть опасны для здоровья человека и окружающей среды. Как раз вредные вещества, которые были добавлены или образовались уже после изготовления продукта из-за взаимодействия с другими компонентами, без экспертизы на глаз не определить. Владелец продуктов, не согласный с требованием санитарного ведомства, может потребовать ее проведения, но ему ее придется оплатить.

Фото: Сергей Михеев
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"В чем сейчас главная проблема с продуктами? В том, что очень много не раскупается и у них истекает срок годности. Раньше торговые сети возвращали просрочку производителям, теперь им это запретили, и это стало головной болью магазинов, - поясняет глава Союза потребителей России Петр Шелищ. - Доказать практически невозможно, но есть опасения, что продукция эта идет в переработку и потом появляется в небольших магазинчиках и на рынках в регионах. Возможно, именно поэтому производители всегда стараются заложить "подушку безопасности" - даже после окончания срока годности продукты еще остаются пригодными к употреблению. И в России, насколько я осведомлен, один из самых низких уровней смертности от пищевых отравлений. В год умирает несколько сотен человек - в тысячу раз меньше, чем в мире. Иными словами, продукты у нас безопасные. Просто стоят они не дешево - и не хотелось бы покупать те, которые приготовлены из нераспроданных когда-то".

Одно из возможных решений проблемы нераспроданных товаров - передача на благотворительность

Эксперт обращает внимание, что всегда самым слабым звеном был именно процесс утилизации и уничтожения. "Это всегда отдавалось на откуп владельцев товара. В новом положении тоже об этом говорится. Но как проверить, реально ли владелец выполнил предписание Роспотребнадзора? Если только действительно все будет приводиться в состояние непригодности в присутствии инспекторов!" - отмечает Шелищ. Одно из возможных решений проблемы нераспроданных товаров - передача на благотворительность. Во многих странах популярен фудшеринг, когда волонтеры и благотворительные организации собирают нераспроданные продукты, у которых еще не закончился срок годности, и передают их нуждающимся.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор

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