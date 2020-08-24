Указ губернатора Оренбургской области от 24 августа 2020 года № 398-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №23Гук, от 30.05.2020 № 246-ук, 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук) следующие изменения:

в пункте 3 указа:

подпункт 3.1 признать утратившим силу;

в подпункте 3.2 после слова "и прочего;" дополнить словами "объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения;";

абзац второй подпункта 3.3 изложить в новой редакции:

"Торговые, торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы, рынки, объекты общественного питания вправе приступить к работе после уведомления собственниками объектов министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области о готовности объекта к работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 30 мая 2020 года (МР 3.1/2.3.6.0190-20). Не подлежит возобновлению работа кинозалов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных и развлекательных объектов, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков.";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Собственникам объектов общественного питания обеспечить установку столов в обеденном зале на расстоянии не менее полутора метров. Проведение массовых мероприятий (банкетов, поминальных обедов и другого) на объектах общественного питания не допускается до особого распоряжения.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







