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24.08.2020 21:10
Рубрика: Спорт

Овечкин украсил обложку игры NHL 2021

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Один из лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин попал на обложку игры NHL 2021.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера

Как сообщает официальный сайт НХЛ, создатели игры остановились на кандидатуре Овечкина.

Лучший снайпер НХЛ среди действующих игроков Овечкин стал лицом игры уже во второй раз. До этого он попал на обложку в далёком 2007 году, когда он ещё был совсем молодым игроком.

Сам Овечкин признался, что рад попаданию на обложку игры.

"Для меня большая честь во второй раз попасть на обложку игры NHL, но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как и в 2007 году", - приводит НХЛ слова Овечкина.

Создатели добавили в игру фирменный гол российского форварда "Каролины" Андрея Свечникова в стиле лакросс.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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