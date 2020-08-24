Мюнхенская "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов 2019/2020. В финале турнира немецкий суперклуб с минимальным счетом 1:0 одолел французский "Пари Сен-Жермен".

А еще победил футбол. Доведение до логического конца розыгрыша еврокубков стало квинтэссенцией того самого "возвращения старого доброго футбола", о котором в мае говорил президент УЕФА Александер Чеферин. Ради этого пришлось видоизменить формат Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вместо привычных двухматчевых противостояний в плей-офф в обоих турнирах болельщики увидели так называемый "Финал восьми", где на каждой из стадий, начиная с четвертьфинала, все решалось в одном матче. Путь к трофею стал с одной стороны короче, с другой - в чем-то сложнее. Ведь соискатели титула фактически лишились права на ошибку. Теоретически "Финал восьми" Лиги чемпионов давал больше оснований для сенсаций, но теперь, когда "Бавария" по пути к титулу катком прошлась по соперникам, трудно представить, что у этого розыгрыша турнира мог быть другой триумфатор. Вот пять самых ярких фактов о свежей победе мюнхенского чемпиона.

1) Победный мяч забил воспитанник "ПСЖ"

В финале с "ПСЖ" мюнхенская команда была не столь яркой, как на дистанции, зато у всех была возможность убедиться, что "Бавария" сильна не только атакующей, созидательной игрой, но и своей обороной. Баварские защитники практически наглухо закрыли главных звезд парижан, Килиана Мбаппе и Неймара, плюс потрясающий матч выдал голкипер и капитан немцев Мануэль Нойер. "К сожалению для нас, он снова в форме", - говорил после игры рулевой "ПСЖ" Томас Тухель.

Ну а главный сюжетный поворот финала в том, что победу "Баварии" принес воспитанник "ПСЖ" Кингсли Коман, который шесть лет назад не подошел родному клубу. Завоеванный титул стал для 24-летнего француза, успевшего до Мюнхена засветиться еще и в "Ювентусе", уже 20-м в карьере.

2) "Бавария" потратила на нынешний состав в пять раз меньше парижан.

Если верить авторитетному немецкому порталу Transfermarkt, 11 человек, появившихся в финале в стартовом составе "Баварии", обошлись клубу в 116 миллионов евро. Если добавить вышедших на замену, сумма всех трансферов - 191 миллион. Напомним, один только Неймар стоил "ПСЖ" 222 миллиона евро.

3) Мюнхенцы установили несколько рекордов, один из которых "вечный"

Сейчас трудно представить, что "Бавария" начинала нынешний сезон крайне коряво и запросто могла проиграть "Айнтрахту" - 1:5. Все изменилось с приходом Ханса-Дитера Флика, который в первый сезон сделал требл, то есть выиграл три турнира: помимо Лиги чемпионов, еще немецкую бундеслигу и Кубок страны.

Впервые за 13 лет ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не стали лучшими бомбардирами Лиги чемпионов. Это звание у Роберта Левандовски из "Баварии"

В 2013 году "Бавария" уже добивалась аналогичного успеха. Она стала всего лишь второй командой после "Барселоны", которая сумела сделать требл дважды. При этом Нойер, участвовавший в успехе семилетней давности, уверен, что нынешняя "Бавария" сильнее себя самой семилетней давности. Цифры это подтверждают. Мюнхенцы одержали 21 победу подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов "Бавария" выиграла все матчи, в которых участвовала. Рекорд, который будет практически нереально повторить при возврате к прежнему формату турнира. Серия из 11 побед подряд - также рекордная для Лиги чемпионов. Учитывая, что значительная часть игроков этой "Баварии" только вступает в расцвет сил, трудно не спорить с экс-игроком клуба, англичанином Оуэном Харгривзом, что "эпоха "Баварии" только начинается".

4) Ханс-Дитер Флик - шестой немецкий тренер, выигравший главный еврокубок

Как уже говорилось, назначение Флика, работавшего помощником у своего предшественника Нико Ковача, стало одним из краеугольных камней баварского успеха. Ханс-Дитер , в свое время работавший ассистентом Йоахима Лева в сборной Германии - шестой представитель немецкой тренерской школы, добравшийся до победы в самом престижном клубном турнире Европы. Всего под его началом "Бавария" провела 36 матчей. Это значит, что Дитер в свой дебютный сезон брал по трофею за каждые 12 игр.

5) Роберт Левандовски - лучший бомбардир Лиги чемпионов и не только

Как известно, "Золотой мяч" в этом году без обладателя. Но если бы приз вручался, лучшего кандидата, чем польский форвард, не найти. С 15 голами он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, впервые за 13 лет отобрав это звание у Лионеля Месси и Криштиану Роналду. А еще Левандовски - лучший снайпер во всех трех турнирах, в которых участвовал. До сих пор ничего подобного никому не удавалось. Всего за сезон Левандовски наколотил 55 мячей. Это лучший результат в топ-5 европейских лиг.

Кстати

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ему понравился "Формат восьми", в котором из-за коронавируса доигрывались еврокубки 2020/2021.

- Должен сказать, что формат с одноматчевыми противостояниями мне кажется интересней, чем с двухматчевыми, - цитирует Чеферина Associated Press. - Это один из самых любопытных опытов, который мы получили благодаря пандемии. Сейчас очень сложно найти для "Финала восьми" место в календаре. Но мы увидели, люди хотят зрелищных игр, когда в одном матче любая команда может обыграть любую. Что в Лиге чемпионов, что в Лиге Европы. Мои друзья из мира футбола и не только звонят и пишут мне, чтобы рассказать о своем восторге по поводу нового формата. В котором не так много тактики. Одним словом, это то, над чем следует подумать. Думаю, в сентябре-октябре мы всерьез обсудим данную возможность.

Между тем

Не менее громко, чем в Мюнхене, победу "Баварии" отметили в... Марселе. Одноименный клуб является самым принципиальным соперником столичного "ПСЖ". Волнения в Марселе начались еще несколько дней назад, когда парижане обыграли в полуфинале "Лейпциг" и пробились в финал. Местная полиция во избежание беспорядков даже запретила публичное ношение атрибутики "ПСЖ" в центре города, правда, потом это распоряжение было отменено. После поражения "Пари Сен-Жермен" толпа снова высыпала на улицы Марселя, но на этот раз в значительно более благодушном настроении. Фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес "ПСЖ" и устроили масштабное файер-шоу. Напомним, "Марсель" на сегодняшний день остается единственным французским клубом, выигравшим главный еврокубок в сезоне 1992/1993.