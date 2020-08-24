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24.08.2020 12:35
Рубрика: Культура

Победителями премии "Инновация -2020" стали все номинанты

Текст: Наталья Лебедева
Победителями одной из самых авторитетных премий в области современного искусства "Инновация-2020" в этом году были объявлены все номинанты. Так организаторы и жюри премии решили поддержать деятелей современного искусства, которые оказались в непростой ситуации из-за последствий пандемии. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в нижегородском Арсенале - Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина одновременно в двух форматах: реальном и виртуальном.
иды экспозиции выставки Владимира Козина "Почувствуй себя птицей". Музей современного искусства PERMM. Фото: 2020.artinnovation.ru иды экспозиции выставки Владимира Козина "Почувствуй себя птицей". Музей современного искусства PERMM. Фото: 2020.artinnovation.ru
иды экспозиции выставки Владимира Козина "Почувствуй себя птицей". Музей современного искусства PERMM. Фото: 2020.artinnovation.ru

"2020 год оказался непростым не только для художественного сообщества в России, но и для всего мира в целом. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу конкурса "Инновация" и переопределила формат премии. Сегодня "Инновация" - не только соревнование лучших, но и общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства. Поэтому единогласным решением жюри лауреатами премии "Инновация-2020" становятся все номинанты", - объяснили свое решение организаторы.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Премия традиционно вручается в шести номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Региональный проект". Беспрецедентное решение жюри премии поддержал и замминистра культуры РФ Максим Ксензов, который отметил высокий уровень организации премии.

"Премия вручается уже 15 лет подряд, и каждый раз - это большое событие в сфере культуры. Проект не только поощряет художников, занимающихся современным искусством, но и задает новые тренды, определяющие векторы развития в этой области", - сказал он.

Концепцию уникальной церемонии, которая прошла на стыке онлайн и офлайн форматов придумал московский режиссер Андрей Сильвестров. В нижегородском Арсенале встретились номинанты и представители художественного сообщества, а интернет-зрители могли наблюдать за ходом церемонии в режиме реального времени.

Обладателями почетных, внеконкурсных премий "Инновация" в этом году стали Борис Гройс, теоретик искусства, философ, публицист, куратор, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства, а также издательство Ad Marginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.

Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.

Культура Арт Актуальное искусство

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