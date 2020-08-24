Цены на газ в Европе выросли до максимума с ноября прошлого года. На главном газовом хабе TTF в Голландии стоимость "голубого топлива" по спотовым (быстрым) контрактам превысила 100 долларов за тысячу кубометров. Производители газа рассчитывают на восстановление спроса, поддерживаемого сезонными факторами. При этом у сжиженного природного газа (СПГ) из США на рынке Европы по-прежнему мало шансов составить конкуренцию продукции из других стран.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за первое полугодие 2020 года доходы России от экспорта газа упали вдвое. Средняя цена трубопроводного газа за этот же период опустилась до 124 долларов за тысячу кубометров, а в июне она составила 89 долларов, что, по мнению большинства специалистов, ниже рентабельности его добычи в России. Поэтому рост цен с начала августа вселяет надежду на увеличение спроса, что приведет к обострению конкуренции в Европе. Но по сравнению с поставщиками СПГ из США другие экспортеры газа, неважно, трубопроводного или сжиженного, оказались в выигрышном положении. Дело в том, что цены выросли везде, в том числе и на американском рынке. А поскольку в США между производителем газа и покупателем СПГ действуют как минимум три посредника, которые закладывают в стоимость продукта свою прибыль, для Европы американский газ стал слишком дорог.

В начале года трейдеры из США иногда продавали СПГ ниже рентабельности, но это происходило в период падения цен. Демпинговать во время роста стоимости товара, как происходит сейчас, будет невыгодно вдвойне. Учитывая объемы добычи и инфраструктурные возможности, все говорит в пользу того, что сильнее всего увеличатся поставки из России.

Для России рост мировых цен важен не только с точки зрения получения доходов от экспорта, но и подготовки механизма бесплатного подключения граждан к газовой сети. Поручение об этом дал президент Владимир Путин еще весной. По данным РБК, рассматривается предложение сделать это силами "Газпрома", компенсировав ему часть затрат (примерно 2 трлн рублей) налоговыми льготами. Но против этого, вероятно, выступит минфин. На фоне роста газовых цен правительству и компании будет проще найти компромисс.