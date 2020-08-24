Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек

В округе Райгад индийского штата Махараштра обрушились три этажа пятиэтажного здания. Как сообщает CNBС со ссылкой на местные власти, под завалами могут находиться более 200 человек.

На данный момент спасателям удалось вызволить из-под обломков 15 человек. Спасательные работы продолжаются. По сообщению информационного агентства ANI, на месте происшествия находятся три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Число людей, получивших травмы в результате инцидента, пока не известно.