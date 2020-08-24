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24.08.2020 17:55
Рубрика: В мире

Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек

В округе Райгад индийского штата Махараштра обрушились три этажа пятиэтажного здания. Как сообщает CNBС со ссылкой на местные власти, под завалами могут находиться более 200 человек.

Более 10 человек пострадали при утечке аммиака в Индии

На данный момент спасателям удалось вызволить из-под обломков 15 человек. Спасательные работы продолжаются. По сообщению информационного агентства ANI, на месте происшествия находятся три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). Число людей, получивших травмы в результате инцидента, пока не известно.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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