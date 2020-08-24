Новости

Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ 11:38
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 11:37
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой 11:21
На Камчатке турист сорвался с ледника 11:19
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре 11:18
В Москве выросло число оштрафованных пассажиров без масок 11:15
Минприроды поддержало идею создания на Куштау охраняемой территории 11:10
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час 10:59
Москвичи после самоизоляции сделали выбор в пользу личных авто 10:58
"Дружелюбные": эстонцы сняли на видео встречу с российской подлодкой 10:45
В Москве найден мертвым актер из "Трех толстяков" Борис Христофоров 10:37
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии 10:33
Появились подробности гибели пяти человек под Воронежем 10:32
Мошенники под видом госуслуг продавали поддельные регистрационные документы 10:29
Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет 10:26
Москва не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене 10:21
Бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2 представили на "Армии-2020" 10:14
Около 100 арт-объектов установят в Москве ко Дню города 09:59
Мошенник под видом сотрудника банка выманил у москвички миллион рублей 09:59
Ученые: Болезнь Альцгеймера можно лечить, очистив нейроны от "мусора" 09:58
В 80 школах Хабаровского края не смогли накормить детей бесплатно 09:57
Премьер Японии в очередной раз обратился в больницу 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 11:38
Рубрика: В мире

Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ

Текст: Юрий Когалов
Фото: rusemb.at/wikipedia.org Фото: rusemb.at/wikipedia.org
Фото: rusemb.at/wikipedia.org

Посольство РФ в Вене возмущено решением австрийских властей выслать из страны российского дипломата, обвиненного в шпионаже. Как передает ТАСС, в дипмиссии уверены, что в ближайшее время Москва зеркально ответит на этот шаг.

Норвегия высылает российского дипломата

"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - заявили в посольстве.

Ранее местным СМИ стало известно, что Австрия объявила одного российского дипломата "персоной нон грата" в связи с делом о шпионаже. Подобное происходит впервые в истории отношений двух стран. Дипломат, имя которого не раскрывается, должен покинуть республику до 1 сентября.

В мире Европа Австрия Правительство МИД

Главное сегодня

Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ
Россия получила иностранные заказы на истребитель Су-57
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу
ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции