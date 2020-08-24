Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ

Посольство РФ в Вене возмущено решением австрийских властей выслать из страны российского дипломата, обвиненного в шпионаже. Как передает ТАСС, в дипмиссии уверены, что в ближайшее время Москва зеркально ответит на этот шаг.

"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", - заявили в посольстве.

Ранее местным СМИ стало известно, что Австрия объявила одного российского дипломата "персоной нон грата" в связи с делом о шпионаже. Подобное происходит впервые в истории отношений двух стран. Дипломат, имя которого не раскрывается, должен покинуть республику до 1 сентября.