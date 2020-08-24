Правительство расширяет возможности использования средств соцконтракта

Правительство обновляет принципы социальных контрактов в расчете, что это поможет гражданам быстрее решать свои проблемы. Совершенствовать механизм поддержки населения в своем Послании поручил президент.

Сегодня в 21 пилотном регионе заключены 58 тысяч социальных контрактов. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают государственную социальную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары.

"Правительство расширяет возможности использования средств социального контракта. Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем. Например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых трат", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Также упрощены правила трудоустройства для граждан - они могут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку.