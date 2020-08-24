Премьер Японии в очередной раз обратился в больницу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ второй раз за неделю посетил больницу университета Кэйо в одном из центральных районов Токио. Консультации с врачами заняли в общей сложности более трех часов. Местные СМИ все чаще высказывают опасения в связи с возможным ухудшением состояния здоровья политика.

Глава японского правительства 17 августа также ездил в эту больницу, передает телерадиокомпания NHK. Тогда он находился в медицинском учреждении более семи часов. Как отмечает пресса, 13 июня Абэ там же проходил медосмотр. Обозреватели подчеркивают, что столь частое общение с медиками вряд ли может говорить о плановой проверке состояния здоровья политика.

На официальном уровне в Токио продолжают заверять, что беспокоиться за самочувствие Синдзо Абэ не стоит. По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, премьер 17 и 24 августа проходил штатное обследование. Позже Абэ в общении с журналистами подчеркнул, что ознакомился с результатами предыдущего осмотра и прошел дополнительную диагностику. Впрочем, он не стал углубляться в разговор о своем здоровье.

Между тем в начале августа еженедельник Flash написал, что в июле Синдзо Абэ почувствовал себя плохо. В частности, авторы материала указали, что у политика была "рвота с кровью". Некоторые эксперты полагают, что к этому могли привести проблемы с кишечником. Журналисты оперативно напомнили, что в 2007 году Абэ вынужден был оставить премьерское кресло из-за аналогичных проблем со здоровьем. В тот раз он даже на некоторое время угодил на больничную койку. Тогда специалисты с помощью современных лекарств смоли поднять его на ноги.

В итоге в 2012 году Синдзо Абэ повторно возглавил кабинет, которым руководит по сегодняшний день. Напомним, что 24 августа политик вышел на первое место в стране по непрерывной длительности нахождения на посту премьер-министра. Срок нахождения Абэ в этой должности составил 2 799 дней.