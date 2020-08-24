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24.08.2020 13:12
Рубрика: Общество

Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами

Текст: Юрий Медведев
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Не более 4 процентов токсичных выбросов, которые поступают в атмосферу, способны поглотить пригородные леса. К такому выводу пришли ученые географического факультета МГУ. А ведь они изучали выбросы только стационарных источников загрязнения, которые во многих крупных городах намного меньше, чем от автомобильного транспорта. Но его вклад трудно учесть, так как по нему нет официальной открытой статистики.

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Загрязнение оценивали по количеству оксидов серы, азота и углерода. Кстати, леса очищают воздух по-разному. Например, светлохвойные и широколиственные поглощают больший объем токсичных веществ, а темнохвойные - намного меньший. Оценки показали, что лидерами оказались города Пермского края (здесь леса поглощают 2703 тонн вредных веществ год), Вологодской области (1885 т/год) и Архангельской области (1592 т/год). Наименьшие результаты показали Астраханская и Волгоградская области, республика Калмыкия и Ненецкий автономный округ.

Удалось найти регион, где воздухоочистная способность лесов превышает уровень выбросов - в Кабардино-Балкарии пригородные леса могут поглотить на 2% больше выбросов, чем дают местные стационарные загрязнители. Но в целом оказалось, что в абсолютном большинстве городов пригородные леса способны поглотить очень малое количество от общих выбросов токсичных веществ. Ученые отметили, что все эти цифры не говорят о бесполезности пригородных лесов, но совершенно очевидно, что выбросы в атмосферу слишком велики и превышают очистительные способности сохранившихся пригородных лесов.

Общество Природа Общество Наука Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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