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24.08.2020 19:02
Рубрика: Общество

Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс объявили о продлении срока приема идей для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени" до 10 сентября включительно.

Сбор идей по перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны, продолжается на крауд-платформе. На сегодня там размещено уже больше 7 тыс. идей, участниками обсуждений стали более 58 тыс. россиян из всех регионов страны. В числе самых популярных тем - урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат. Среди заявок - прорывные открытия и оригинальные управленческие методики, инновации и отражения уникальных мировых практик, направленные на улучшение качества жизни и восстановления экономики в период после пандемии COVID-19.

"Форум сильных идей поддержала вся страна. В содружестве инициативных людей, которое формируется на крауд-платформе, сегодня уже более 55 тыс. человек. Подать идею может абсолютно любой - от предпринимателя до школьника, - отметила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Мы расширяем пул экспертов, сегодня это несколько сотен специалистов-лидеров индустрий, представители крупного бизнеса, госорганов, НКО, бизнес-аналитики и консультанты-практики по коммерциализации стартапов. Вокруг идей идет активная дискуссия, иногда проекты трансформируются очень сильно, авторы идей находят на крауд-платформе команды для их реализации. Вовлеченность участников на сайте растет каждый день, поэтому мы приняли решение продлить прием заявок, обсуждений и доработок идей еще на три недели - до 10 сентября".

Авторы 100 лучших идей, прошедших экспертный отбор, смогут презентовать их на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи в октябре. По итогам форума самые перспективные предложения получат поддержку организаторов и партнеров мероприятия.

Общество Госфонды и контрольные органы Агентство стратегических инициатив

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